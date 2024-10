OM – PSG : Les Pronos de Nico !

Après sa victoire 0-5 à Montpellier dimanche dernier, l’OM va devoir enchainer avec un des plus gros match de la saison, le Classique OM – PSG. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette neuvième journée de Ligue 1, l’OM reçoit le PSG pour un match très attendu. Les Parisiens ont fait un décevant match nul face au PSV en Ligue des Champions cette semaine et vont vouloir se rattraper. Si les côté avec Hakimi, Mendes, ou encore Barcola sont très performants, il n’y a pas d’attaquant de métier et l’équipe manque de réalisme.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra se passer de Carboni (opéré du genou), Adrien Rabiot sera bien titulaire alors qu’il existe de sérieux doutes concernant Merlin blessé depuis septembre. Rulli sera titulaire dans les cages avec Balerdi et surement Kondogbia devant lui. Pour les latéraux c’est bien plus incertain, Murillo pourrait de nouveau basculer côté gauche ? Quid de Lirola ou Rongier côté droit ? Au milieu, le capitaine Hojbjerg sera associé à Rabiot. Devant, Harit devrait logiquement conserver sa place comme meneur de jeu, Luis Henrique est en balance avec Rowe, Greenwood et Wahi compléteront l’attaque.

Mon prono : score exact 1-1 pour une cote à 6.60 !

Pour ce classique OM – PSG, je pars donc sur un match nul 1-1 avec une cote de 6.60 chez Parions Sport. L’OM a clairement des arguments offensifs mais aussi des carences défensives surtout sur les côtés, le point fort du PSG. J’imagine donc un partage de point sur ce match. A noter que le but de Rabiot est coté à 6.70 !

Bénéficiez de 15€ de freebets en plus du bonus de 85 euros remboursés sur le 1er pari grâce à notre code FCM15. Rendez-vous sur Parions Sport

