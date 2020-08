OM / PSG : « Les provocations des nombreux parisiens à Marseille ont amplifié les choses… »

La défaite du PSG face au Bayern en finale de ligue des champions a été célébrée en grande pompe dans les rues marseillaises. Et pour Mourad Aerts c’est juste une réponse aux provocations !

Feux d’artifices, fumigènes, klaxons… La défaite du PSG face au Bayern a provoqué beaucoup de bruit à Marseille. Même si cette démesure a été critiquée, pour Mourad Aerts, c’est un juste retour des choses. Pour notre journaliste, les supporters n’ont fait que rendre la pareille à certains parisiens qui ont provoqués cet été, et aussi à la ministre des sports, qui les a poussé à soutenir le PSG sans demander leur avis

« C’est la réponse du berger à la bergère »

Certains ont dit oui c’est démesuré. Mais c’est juste la réponse du berger à la bergère. C’est la réponse à Roxana Maracineanu, à tous les éditorialistes politiques, qui ne connaissent rien au foot et qui nous ont obligés à supporter le PSG. Drapés entre Coubertin et le patriotisme, ils disaient « si tu fais pas ça, t’es un mauvais français, et anti-sportif ». Alors que c’est rien comprendre à la rivalité sportive, et à ce qui fait la richesse du Football français, l’électricité des matchs PSG-OM, et qui fait qu’on se vante d’avoir vendu ce match dans 75 ou 200 pays (…) Le contexte avec les provocations des nombreux parisiens descendus ici pendant les vacances a amplifié les choses. Et si en plus, tu rajoutes les pouvoirs publics qui viennent nous accusé d’être de mauvais Français… Y a eu une accumulation, et cette explosion de joie est due à tout ça.

Mourad Aerts. Source : Débat Foot Marseille : 24/08/2020

Pour voir, ou revoir en intégralité notre dernière émission DFM :