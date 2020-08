Pour sa (stupide) vidéo buzz contre l’OM, ce supporter parisien risque de se retrouver au Tribunal !

Un supporter parisien s’est introduit dans la boutique officielle de l’OM, et a mis en ligne sur ses réseaux sociaux une vidéo provocatrice. On le voit cracher sur le logo de l’OM, et tenir des propos virulents contre le club et les Marseillais. Il devrait y avoir une suite judiciaire à cette affaire…

Cette vidéo a provoqué un « buzz » sans doute bien recherché par l’auteur des faits. On y voit un homme, vêtu d’un maillot du PSG, entrer dans la boutique officielle de l’OM à proximité du stade Vélodrome et y tenir des propos insultants, tout en crachant sur le logo du club. Cette vidéo à pris de l’ampleur et a provoqué de vives réactions sur Twitter… Y compris de la part de dirigeants du club !

Hugues Ouvrard annonce une plainte

Le nouveau Head Of Business du club, Hugues Ouvrard, à pris la piètre provocation très au sérieux. Sur Twitter, il a annoncé que le club allait déposer plainte contre l’auteur de cette vidéo. Ce buzz va donc lui valoir une visite au tribunal….