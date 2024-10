OM – PSG : Optimiste, Di Meco met la pression sur les Marseillais !

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a exprimé sa confiance envers son ancien club pour le match très attendu contre le PSG, ce dimanche à 21h au Vélodrome. Rappelons que le Paris Saint-Germain a récemment fait match nul (1-1) contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, ce qui suscite des interrogations sur sa forme actuelle.

« Cette fois, c’est sûr, c’est la bonne. » Cette phrase emblématique résonne parmi les supporters marseillais, qui, à l’approche de chaque Classique OM PSG, espèrent une victoire face à leur rival parisien. Les fans scrutent les signes d’un éventuel déclin du PSG pour croire en une victoire tant attendue, espérant vibrer ensemble au Vélodrome.

À noter que l’Olympique de Marseille n’a pas battu le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue 1 depuis le 27 novembre 2011. La question se pose donc : cette série noire va-t-elle prendre fin ce week-end ? « J’y crois vraiment », a affirmé Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC, après le match nul du PSG. Bien que les joueurs de Luis Enrique aient montré de bonnes intentions, leur manque de présence dans la surface et leur imprécision devant le but soulèvent des préoccupations à ce niveau.

Les problèmes offensifs du PSG sont préoccupants. J’ai hâte d’être à dimanche soir

« Tu as hâte d’être dimanche soir », a ajouté Di Meco, qui estime que le dernier match du PSG ne révèle pas forcément la force de l’OM. « Si on me demande de choisir entre Monaco et le PSG, je choisis le PSG », a-t-il précisé. Il a noté que même si le PSG avait dominé, cela ne l’aurait pas rassuré davantage. « Ils manquent d’un avant-centre, et Dembélé, bien qu’efficace, ne peut pas tout faire. Les problèmes offensifs du PSG sont préoccupants. J’ai hâte d’être à dimanche soir. »

🗣️ Eric Di Meco : « Au vu des matchs d’hier, je préfère jouer le PSG que Monaco. Si l’OM ne fait pas un résultat dimanche, je serais vraiment déçu. » pic.twitter.com/WqoyASc4pj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 23, 2024



Enfin, il a exprimé ses attentes claires : « Si l’OM ne fait pas un résultat dimanche, je serais grandement déçu. » Malgré ses incertitudes en Ligue des champions, le PSG reste en tête de la Ligue 1, ayant marqué 25 buts en huit matchs. Cependant, il n’a pas encore affronté d’adversaires de la trempe de l’OM de Roberto De Zerbi. Ce premier affrontement de la saison entre les deux équipes sera un test décisif pour les deux clubs.