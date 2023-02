OM/PSG : « Paris, c’est devenu Disneyland, on s’en fout du palmarès, on veut des stars ! »

Le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche au Stade Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Et autant dire que dans le club de la capitale, l’ambiance n’est pas forcément au beau fixe…

Le grand publicitaire, Franck Tapiro, a été interrogé par L’Équipe sur la marque PSG et le moins que l’on puisse dire c’est que son constat n’est pas glorieux…

le projet n’a d’ailleurs jamais été de redorer l’image du PSG ou de la ville, mais de faire briller celle du Qatar

Le PSG était une grande marque, mais elle en a pris un coup, notamment à cause des échecs en Coupe d’Europe et de l’attitude démontrée sur certains naufrages collectifs, et pas seulement la remontada. C’est devenu le Disneyland du football, on s’en fout du palmarès, pourvu qu’on ait des stars. Ce n’est pas un problème de vouloir faire du business, du divertissement, le projet n’a d’ailleurs jamais été de redorer l’image du PSG ou de la ville, mais de faire briller celle du Qatar. De rendre ce pays plus proche des jeunes. Ok pourquoi pas mais avec quel management ? Quelle humilité ? Tu dois respecter ton public. À Paris, l’équipe perd le mercredi soir, le jeudi, on t’appelle pour que tu prolonges ton abonnement… Cela m’est arrivé. J’ai vu ça entre 2008 et 2010, en assistant la FFF sur les Bleus, en observant le fiasco de Knysna : quand l’égo des joueurs devient plus important que la marque. » Franck Tapiro – Source : L’Équipe