L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face au PSG (0-3) ce dimanche au stade vélodrome lors du match de clôture de la 26e journée de Ligue 1. Sur les ondes de RMC Sport Daniel Riolo est revenu sur la prestation du club marseillais.

Dans l’émission l’After Foot sur le RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la défaite de l’OM contre le PSG ce dimanche soir. Il souligne notamment les choix de Tudor qui s’est adapté au retour de Mbappé du côté du PSG.

« L’OM est deuxième de cette Ligue 1 et Tudor tire le maximum des possibilités de cette équipe qui nous offre à chaque match un bon spectacle. La ce soir, le niveau s’élève et ils prennent une claque. Ce soir, ils tombent sur une équipe du PSG au top dans un schéma tactique qui convient parfaitement face à l’OM. Ca ne veut pas dire qu’il y a quelque chose à jeter du côté de l’OM Il y a peut-être des choses à améliorer la saison prochaine dans l’effectif s’ils retournent en Ligue des Champions, notamment devant parce que Sanchez ce n’est pas vraiment un 9. Une fois que tu avales le fait de prendre une claque ce soir, ce n’est pas facile, mais tu ne remets rien en cause. Ils ont le droit de perdre un match. Après il faut parler des choix de Tudor. Il bouleverse son équipe avec un changement qui crève les yeux avec Tavares côté droit et le message que tu envoie c’est « On a peur de Mbappé ». Tout le monde disait Tudor ne va rien changer et jouer comme d’habitude et bien non, il ne l’a pas fait » Daniel Riolo – Source : RMC Sport