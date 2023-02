OM/PSG : Un absent de marque confirmé (en plus de Neymar) côté parisien…

L’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dimanche soir pour le choc de cette vingt-cinquième journée de Ligue 1. Malheureusement avec moins d’absents de prévu…

Christophe Galtier vient d’annoncer le groupe retenu pour affronter l’OM. Un temps incertain, Nuno Mendes est finalement bien présent. Achraf Hakimi est lui par contre absent. En plus de Neymar blessé pour plusieurs mois.

Gardiens : S.Rico, Letellier, G.Donnarumma

Défenseurs : Kimpembe, S.Ramos, Marquinhos, Bernat, N.Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu

Milieux : Verratti, F.Ruiz, Danilo, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : MBappé, Messi, Ekitike

Igor a beaucoup de classe et de malice

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas (en Coupe de France, ndlr), la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. » Christophe Galtier – source : Conférecne de presse (24/02/2023)

Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends

#Tudor ‘’Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison.’’ #liveFCM #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2023



« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)