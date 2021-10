OM – PSG : Un arbitre porte malheur…

L’arbitre du Classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG est connu… Benoît Bastien sera au sifflet face aux parisien. Il a arbitré l’OM une seule fois cette saison, lors du déplacement à Nice et a distribué 5 cartons aux Marseillais durant la partie.

Dimanche à 20h45, l’OM va recevoir le PSG au stade Vélodrome. Ce match comptera pour la 11ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Benoit Bastien a été désigné comme arbitre centrale. Ce dernier avait arrêté la rencontre Nice – OM suite au refus des marseillais de revenir sur la pelouse après la bagarre avec des supporters niçois et l’arrêt du match. L’arbitre a souvent la main lourde en termes de cartons…

Bastien sévère avec les marseillais…

Le gros match de cette 11e journée entre l’OM et le PSG sera dirigé par Benoît Bastien. Cet arbitre a déjà été aux commande du fameux Nice – OM, match de la 3e journée définitivement arrêté après un envahissement de terrain par les supporters niçois. Ce dernier sera assisté par Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages. Johan Hamel sera le quatrième arbitre, tandis que Willy Delajod et Wilfried Bien seront préposés à l’assistance vidéo. Pour info, depuis le début de sa carrière, Bastien a déjà arbitré 6 matches opposant l’OM et le PSG. Au total, le Paris Saint-Germain s’est imposé à chaque fois…

L’arbitrage de l’OM par Bastien, saison par saison

2012-2013 : 2 victoires de l’OM (Brest et Toulouse) 2013-2014 : 3 matchs nuls (Nantes, Reims et Bordeaux) 2014-2015 : 1 nul (Lyon) et 1 défaite (Montpellier)

2015-2016 : 2 nuls (Bordeaux et Lille) et 2 défaites (Reims et PSG)

2016-2017 : 1 victoire (Lille), 1 nul (ASSE) et 2 défaites (Guingamp, PSG)

2017-2018 : 2 victoires (Dijon et Nice) et 2 défaites (Lyon et PSG)

2018-2019 : 2 défaites (Nîmes et PSG)

2019-2020: 1 nul (Nantes) et 1 défaite (PSG)

2020/2021 : 1 victoire (Lorient) et 1 défaite (PSG)