OM – PSG : Un cadre du PSG met en garde les marseillais avant le Clasico !

Le Clasico approche à grands pas entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Si les olympiens traversent une semaine apocalyptique, cela n’empêche pas un buteur du PSG d’annoncer la couleur pour ce choc…

L’OM va devoir faire face à de nombreuses absences pour le derby face au PSG. Rongier, Amavi, Milik et Ntcham sont incertains pour la rencontre. Mais Nasser Larguet pourra toutefois composer dimanche soir avec les retours de Cuisance, Gueye, Balerdi et Khaoui. Un effectif amoindri, qui devra de plus se méfier de l’appétit certaine de Mauro Icardi…

un classique reste un classique — icardi

Outre la course au titre qui se joue entre le Paris Saint-Germain, le LOSC et l’Olympique Lyonnais, ce Classique face aux marseillais reste un rendez-vous incontournable dans le calendrier parisien. Et le buteur argentin Mauro Icardi l’a parfaitement saisi.

« Un Classique reste un Classique. Ce sont les matches les plus importants d’une saison. Au-delà des finales, ce sont des matches qui changent la période dans laquelle vous êtes. Que vous gagniez ou que vous perdiez. C’est un match très important qu’on vit différemment » Mauro Icardi – Source : PSG.fr (05/02/2021)

