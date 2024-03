OM – PSG : Valbuena annonce un Mbappé galvanisé !

L’Olympique de Marseille affrontera le PSG ce dimanche soir à l’occasion du match de clôture de 26e journée de Ligue 1. Les olympiens vont devoir disputer ce classique avec de nombreux absents. L’ancien joueur de l’OM Mathieu Valbuena pense que le parisien Kylian Mbappé sera particulièrement galvanisé pour cette rencontre. Sur les ondes de RMC Sport l’ancien meneur de jeu de l’OM Mathieu Valbuena a donné son sentiment sur le classique de ce dimanche OM PSG. Si l’OM sera particulièrement diminuer avec de nombreux joueurs forfaits, Valbuena pense que le PSG pourra compter sur un Kylian Mbappé particulièrement galvanisé : « Là Mbappé va être galvanisé et à 100% de ses capacités » — Valbuena

« Je pense que Marseille s’attend à souffrir mais a quand même ses chances malgré les nombreuses blessures(…) Je pense que Mbappé s’est un peu reposé face au Chili (avec les Bleus), je ne l’ai pas senti très concerné, il a joué très simple alors que normalement il essaie toujours de faire la différence. Il a vu que deux de ses coéquipiers étaient sortis sur blessure (Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga), ça lui a mis un frein. Là il va être galvanisé et à 100% de ses capacités. En plus il a été sifflé. J’ai aussi été sifflé au Parc des Princes avec l’équipe de France, » a ainsi confié Mathieu Valbuena

