OM – PSG : Vers un renforcement de la sécurité pour le Clasico !

Tandis que des centaines de supporters marseillais se sont regroupés à la Commanderie samedi dernier avec des feux d’artifice et des fumigènes, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a publié un communiqué. Dans lequel elle annonce un renforcement des mesures de sécurité à l’approche du Clasico.

Peu avant la réception du Stade Rennais samedi dernier, des supporters marseillais se sont rendus à la Commanderie afin d’exprimer leur vif mécontentement suite à la période compliquée traversée par l’Olympique de Marseille. C’est la raison pour la quelle la préfecture de police a indiqué, via un communiqué, vouloir prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Et ce par crainte de nouveaux débordements.

« Toute tentative de rassemblement sera dispersée » Préfecture de police des bouches-du-rhône

Alors que l’OM reçoit le Paris Saint-Germain dimanche soir, le dispositif de sécurité autour de la rencontre sera renforcé. Avec notamment la mobilisation de près de 400 policiers.

« Les policiers ont pour mission de sécuriser l’ensemble des trajets, lieux de résidence et d’entraînement des joueurs ainsi que le stade Vélodrome et ses abords. […] Des consignes de fermeté ont été données pour intervenir immédiatement en cas de violences ou dégradations afin d’interpeller les auteurs et de les remettre à la justice » Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône – source : Communiqué (05/02/2021)

