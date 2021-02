OM : Larguet reste prudent concernant Milik, flou concernant Ntcham… plusieurs joueurs incertains face au PSG !

L’OM va affronter le PSG ce dimanche à 21h. Le coach intérimaire Nasser Larguet a évoqué l’état de son groupe ce vendredi en conférence de presse. Ce dernier n’a pas voulu trop s’avancer concernant le cas Milik (blessé à la cuisse), il s’est par contre montré pessimiste concernant Rongier (tendinite).

Nasser Larguet va pouvoir compter sur les retours des suspendus face à Lens à savoir : Gueye, Cuisance, Balerdi et Khaoui. Par contre, le coach olympien devrait encore se passer des services d’Amavi (mollet) et Rongier (tendinite). Milik est lui aussi incertain pour ce match, l’attaquant souffre de la cuisse. Enfin, le cas Olivier Ntcham est flou, car le joueur n’est peut être pas qualifié pour la rencontre de dimanche, Larguet n’avait pas la réponse à cette question.

A lire : OM – PSG : GROS COUP DUR POUR MILIK ET MARSEILLE !

Milik incertain, compliqué pour Rongier, en pointillé pour Ntcham…

« On essaye de ménager certains joueurs, il est trop tôt pour savoir. Il faut de temps en temps savoir faire souffler certains joueurs. On attend encore. Milik est dans les mains des médecins, on verra demain. Rongier est en phase de reprise, ça sera surement un peu juste pour qu’il joue demain. Je ne sais pas si Olivier Ntcham est qualifié sur le plan administratif. » Nasser Larguet – source : Conférence de presse (05/02/2021)

#Larguet : « On essaye de ménager certains joueurs, il est trop tôt pour savoir. Il faut de temps en temps savoir faire souffler certains joueurs. On attend encore. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 5, 2021

#Larguet : « Milik est dans les mains des médecins, on verra demain. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 5, 2021

#Larguet : « Rongier est en phase de reprise, ça sera surement un peu juste pour qu’il joue demain. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 5, 2021