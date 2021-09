OM : Puma répond aux supporters qui critiquent les maillots third…

Les maillots Third de Puma font beaucoup parler du côté de Marseille depuis leur sortie. À Dortmund aussi, les maillots ne passent pas. Le patron de la marque, Björn Gulden a pris la parole.

Associé avec l’Olympique de Marseille depuis le 1er juillet 2018, l’équipementier Puma a pris la relève d’Adidas pour s’occuper des nouveaux maillots du club phocéen chaque saison. L’OM et Puma se sont mis d’accord sur un contrat d’une durée de 5 ans avec 15 millions d’euros par an.

Si les supporters marseillais semblaient en majorité apprécier les différents maillots réalisés par Puma, l’officialisation du maillot third de cette saison ne passe toujours pas. En effet, l’OM l’a déjà porté à deux reprises face à Nice et face à l’AS Monaco en championnat. Qu’est-ce qu’il ne plaît pas aux supporters olympiens ? La faible visibilité du logo de l’Olympique de Marseille et la présence du nom de la ville écrit en gros au centre du maillot. Des maillots inhabituels qui sont au coeur des critiques depuis plusieurs semaines.

Nous tiendrons compte des commentaires pour les futurs maillots – Björn Gulden

Cette saison, Puma a décidé d’appliquer ce design de maillot aux différents clubs sponsorisés (AC Milan, Dortmund, Manchester City…). Les supporters de ces derniers n’apprécient pas non plus l’absence du logo de leurs équipes respectives. Face à cette polémique, le patron de Puma, Björn Gulden a pris la parole.

« Nous regrettons la colère des supporters et nous souhaitons nous excuser. Les critiques sont liées au fait que le logo du BVB est seulement incorporé ton sur ton plusieurs fois sur le tissu, ainsi qu’en relief plus grand sur la poitrine du maillot, mais qu’il n’est pas clairement mis en évidence en tant qu’écusson. Nous avons vraiment pris les commentaires à coeur et nous en tiendrons compte pour les futurs maillots, comme nous l’avons fait par le passé. » Björn Gulden– Source : Ruhr Nachrichten (17/09/2021)

Je lui alors proposé de lui offrir un maillot — Alvaro

Alvaro Gonzalez a eu l’expérience en allant dans la boutique de l’OM situé au pied du Stade Vélodrome. Le défenseur espagnol a trouvé une technique pour que ce supporter porte la tunique marseillaise !

« Avant le confinement, je suis allé dans une boutique du club, celle du Vélodrome . Il y avait un jeune avec le survêtement d’Arsenal et il me dit : ‘Alvaro, j’aime l’OM ». Je lui réponds : ‘Tu aimes l’OM et tu te balades avec le maillot d’Arsenal ?’ Je lui ai alors proposé de lui offrir un maillot. Je lui ai offert et il l’a mis devant le Stade. « J’aime l’OM et je porte un maillot d’Arsenal ! » Non ! Je lui ai dit : non tu dois le changer. Et il l’a fait ! » Alvaro Gonzalez – Source : Canal +