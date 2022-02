OM -Qarabag : Des craintes d’affrontements au Vélodrome?

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille affronte pour la première fois le club azerbaïdjanais de Qarabag… Avec la forte communauté arménienne dans la ville et les affrontements entre les deux pays, des affrontements sont craints par les autorités françaises.

L’Olympique de Marseille va démarrer son aventure en Conférence League ce jeudi soir au Vélodrome face à Qarabag. Les hommes de Jorge Sampaoli joueront leur premier match dans cette compétition avec un barrage aller contre le club azerbaïdjanais.

Le Vélodrome ne sera en revanche pas plein. En effet, selon les informations de La Provence, seuls 20 000 supporters de l’OM viendront au stade pour encourager leur équipe sur les 67 000 places disponibles dans l’antre marseillaise.

Des tensions entre Arméniens et Azerbaïdjanais?

Ce jeudi, RMC a tenté d’expliquer cette faible affluence. Forcément, un match le jeudi à 21h sera moins attractif pour certains supporters qu’une rencontre le week-end, surtout pour ceux qui travaillent la semaine.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a l’affût pour cet international français ?

RMC explique aussi que le prix des billets joue un grand rôle puisqu’il est assez élevé. Sauf pour les virages qui sont vendus à 9 euros. La diffusion en clair de la rencontre sur W9 est aussi un facteur et n’aide pas les supporters à aller au stade…

La radio française annonce également que les autorités françaises craignent un affrontement entre deux communautés : les Azerbaïdjanais et les Arméniens (très présents à Marseille). Des conflits géopolitiques existent entre les deux pays ce qui pourraient entraîner des tensions.

Déclarations d’avant-match

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)

« Marseille est un club qui a remporté la Champions League. C’est vrai, Marseille a déjà soulevé le trophée de la Champions League une fois. C’était il y a longtemps, mais c’est la preuve qu’il s’agit d’un club bien établi et fort, l’un des plus gros clubs de France.Je pense que ce ne sera pas facile, mais le football a beaucoup changé, ces dernières années : l’envie, la persévérance et le respect du jeu peuvent faire des miracles lors de n’importe quel match. Ce sera compliqué, surtout avec ce match aller à l’extérieur, qui peut modifier le rapport de force.Marseille possède de bons joueurs, c’est une équipe solide. Mais j’ai l’impression qu’on hausse notre niveau de jeu contre des adversaires de qualité.Si on reste bien en place et si on arrive à garder le contrôle collectivement, je me dis qu’on peut rapporter un résultat positif de France » Gara Garayev – Source : UEFA (13/02/22)