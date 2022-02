OM – Qarabag : « Marseille, c’est spécial pour moi ! »

L’Olympique de Marseille affronte Qarabag ce soir à 21h en Ligue Europa Conférence. Abdellah Zoubir, qui évolue au club azéri est très heureux de rejouer en France.

C’est ce soir. L’Olympique de Marseille affronte Qarabag ce soir à 21h en Ligue Europa Conférence. Pour cette occasion, un joueur du club azéri va retrouver la France. En effet, le milieu offensif Abdellah Zoubir évoluait au RC Lens entre 2016 et 2018. Depuis qu’il a quitté la France, il fait le bonheur du club azéri. Il s’est d’ailleurs exprimé au sujet du club olympien en conférence de presse et n’a pas caché son enthousiasme sur le fait de rejouer en France et plus particulièrement à Marseille.

« Quand j’ai vu que nous tirions Marseille, j’ai été très heureux de revenir jouer en France, après mes années à Lens. Et l’OM c’est spécial, parce que j’ai passé trois ans à Istres. J’espère que l’air du pays me réussira. A l’époque, j’avais disputé un match amical contre l’OM à la Commanderie. Le Vélodrome, je n’y suis venu que comme spectateur, pour le match amical de l’équipe de France contre la Suède en 2014″, a-t-il expliqué. Il s’attend à une rencontre ouverte : « Nous sommes une équipe offensive. Nous avons travaillé avec le coach sur le jeu de l’OM, afin de tout mettre en oeuvre pour s’adapter offensivement comme défensivement. Mais nous ne sommes pas le genre à rester derrière pour défendre et contrer. On va essayer de montrer une belle image de notre football. » Abdellah Zoubir – Source : Conférence de presse (16/02/2022)

On va avoir besoin de faire tourner face à Qarabag – Jorge Sampaoli

De son côté, le technicien argentin a annoncé en conférence de presse qu’il devrait faire tourner. Parmi les changements notables, Steve Mandanda pourrait effectuer son retour dans les cages olympiennes.

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/02/2022)