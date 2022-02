OM – Qarabag : Pour Ménès, « Marseille est bien payé ! »

L’Olympique de Marseille l’a emporté 3-1 face à Qarabag hier lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Pour Pierre Ménès, « Marseille est très bien payé » dans cette rencontre.

L’Olympique de Marseille prend une option pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. Hier soir, les Olympiens se sont imposés 3-1 face à Qarabag lors du barrage aller. Une victoire permise grâce à un doublé d’Arkadiusz Milik et un but de Dimitri Payet.

L’OM a pris ce match comme une Coupe d’Europe de troisième zone – Pierre Ménès

En fin de rencontre, Pierre Ménès a tenu à réagir sur la performance de l’OM. Sur son blog, l’ancien consultant du Canal Football Club estime que « Marseille est très bien payé » dans cette rencontre. Il est aussi revenu sur le traitement réservé à Steve Mandanda cette saison.

« On nous a inventé une Coupe d’Europe de troisième zone cette saison et force est de constater que l’OM a pris ce match comme tel, tout comme ses supporters qui étaient nettement moins nombreux que face à Angers il y a quinze jours. L’équipe hybride concoctée par Sampaoli a marqué en fin de première période grâce au gardien de Karabagh, pas vraiment à l’aise sur les ballons aériens et qui se déchire totalement sur le corner qui permet à Milik de marquer en deux temps. Mais aussi grâce à Medina qui a offert le ballon à Gueye qui a pu servir Milik plein axe pour le second but. Milik qui, quel que soit le match ou l’adversaire, ne se pose pas de question et marque des buts. Malheureusement, à 2-0, les Marseillais ont éteint les feux. Ce qui a permis à tout le monde de constater que Mandanda était encore un grand gardien. Sans remettre en cause l’excellent niveau de Lopez, ce n’est pas bien de faire ça à un gardien de ce niveau-là et une légende du club qui plus est. (…) Mais bon, on n’a pas senti tout ce petit monde très concerné par ce match. On peut supposer que ce sera un peu plus le cas si, comme on peut le penser, le club va loin dans cette compétition… » Pierre Ménès – Source : Pierrotlefoot (18/02/2022)