OM: Quand Christopher Rocchia remercie Villas-Boas !

En prêt cette saison à Sochaux en Ligue 2, Christopher Rocchia réalise une belle saison. Il est revenu sur le rôle qu’a joué Villas-Boas dans son transfert…

Le latéral gauche réalise une saison pleine avec le FC Sochaux. En quête de temps de jeu, il a rejoint le club de Ligue 2 au dernier mercato estival dans le cadre d’un prêt. Un choix payant, puisqu’il a joué 21 matchs de championnat et a même marqué un but. Dans une interview accordé à Foot Mercato, il est revenu sur son choix de quitter l’OM.

Je remercie André Villas-Boas– Rocchia

A LIRE AUSSI : Mercato : Le retour de Michy à l’OM, vous en voulez ?

Il a remercié l’entraineur marseillais pour l’avoir autorisé à rejoindre Sochaux en prêt :

« J’ai parlé avec le coach, j’ai fait une préparation avec lui. J’ai vu son mode de fonctionnement, j’ai vu que c’était un coach ouvert, un très bon coach. Il m’a dit que pour lui, vu j’avais connu le monde professionnel l’année dernière, ça serait mieux que je continue mon évolution que je n’évolue plus en CFA. Je lui avais dit que j’avais le tour en CFA après trois ans passés, je sentais que ça suffisait pour moi, donc j’ai préféré partir. On a pesé le pour et le contre avec le coach, avec Andoni Zubizarreta, avec le staff et d’un accord commun, on a décidé que la meilleure décision était de quitter Marseille en prêt. Sochaux m’a donné cette possibilité là et à l’heure d’aujourd’hui, je suis très très heureux d’avoir fait ce choix et je remercie encore une fois André Villas-Boas. » Christopher Rocchia– Source: Foot Mercato