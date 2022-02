OM : Quand et comment regarder le tirage des demi-finales de Coupe de France?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour le quart de finale de Coupe de France. Avec encore Nice, Monaco, Nantes, Bastia, Bergerac et Versailles dans la compétition, le tirage sera important pour les 1/2 finale ! Quand et comment le voir?

L’Olympique de Marseille a une vraie chance d’aller loin en Coupe de France cette saison ! Lors des huitièmes de finale, l’OGC Nice a éliminé l’un des favoris : le PSG. Les Marseillais affrontent donc les Aiglons en 1/4 de finale ce mercredi soir et pourraient se donner la chance de soulever un trophée en éliminant les hommes de Christophe Galtier.

Ce mardi, l’AS Monaco a battu Amiens sur le score de 2-0 grâce à des buts de Tchouaméni et Volland. Les Monégasques filent donc en demi-finale mais ne savent toujours pas qui sera leur adversaire. Ce mercredi à 18h30 aura lieu le second quart de finale entre Bergerac et Versailles.

Entre 23h15 et 00h sur Eurosport 2 et France 3 !

L’OM affrontera l’OGC Nice à 21h15 et au terme de ce match, Didier Deschamps tirera au sort les rencontres de 1/2 finale. Cela devrait intervenir aux alentours de 23h15 si la rencontre ne va pas jusqu’aux tirs aux buts. Sinon, il faudra attendre environ 00h pour voir le sélectionneur de l’Equipe de France tirer les boules.

Tout cela sera diffusé sur les deux chaînes qui diffusent le match : Eurosport 2 et France 3. Ce jeudi, le FC Nantes recevra Bastia. Le vainqueur de ce match saura donc déjà qui il affrontera avant même de jouer la rencontre. Les Marseillais pourront donc, en cas de qualification face à Nice, affronter Monaco et les vainqueurs des deux matchs restants : Nantes – Bastia ou Bergerac – Versailles.

« Je considère que l’aspect psychologique est positif et négatif. Nice a battu Paris mais a perdu contre Clermont. Tout passe très rapidement, on peut passer de la joie à la crise. Demain, c’est important de gagner. On a des objectifs semblables même si cela peut se jouer aux tirs au but. Peu importe qui gagnera demain, les deux équipes seront concentrées sur le match de dimanche et la suite. J’ai très envie de partager cette joie avec la ville et le groupe. Mais Nice va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a beaucoup d’envie. Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé. On va tout faire pour continuer à rêver de manière plus efficace. Nice et Monaco aussi. C’est une opportunité unique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/02/22)