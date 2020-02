OM : « Quand il est comme ça, Payet c’est l’un des meilleurs joueurs du championnat… »

En grande forme cette saison, Payet a encore réalisé un bon match contre Saint-Etienne mercredi. Pour Mourad Aerts, à ce niveau-là il est l’un des meilleurs joueurs du championnat…

Encore buteur et passeur décisif mercredi soir, Dimitri Payet réalise une superbe saison. Auteur de 3 buts et 7 passes décisives cette année, il est le pilier technique d’Andre Villas-Boas. Dans cette forme là, il est l’un des meilleurs joueurs du championnat selon notre journaliste Mourad Aerts, qui s’est exprimé à son sujet dans Débat Foot Marseille…

C’est Payet qui te fait gagner le match– Mourad Aerts

« Payet c’est lui qui te fait gagner la match une fois qu’il marque son but c’est terminé pour Saint-Etienne. Il a été bon tout le match avec des ouvertures délicieuses de l’extérieur du pied, même sur le deuxième but c’est lui qui est à l’origine du début de l’action. Quand il est comme ça, Payet c’est l’un des meilleurs joueurs du championnat. Il était plus bas en seconde période et il n’y avait pas de jeu, mais il arrive quand même a te faire des superbes ouvertures. Quand le ballon lui tombe dans les pieds, il se passe quelque chose » Mourad Aerts— Débat Foot Marseille