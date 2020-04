OM: Quand Mitroglou est le joueur marseillais avec le meilleur ratio du 21ème siècle !

L’attaquant grec Kostas Mitroglou n’a pas réussit à s’imposer à l’OM. Pourtant, en terme de statistique il est loin d’être le pire, il est même le meilleur dans sa catégorie…

Prêté cette saison au PSV Eindhoven Konstantinos Mitroglou sera de retour à l’Olympique de Marseillais au mercato estival. Il lui restera encore un an de contrat avec le club olympien qui aura bien du mal à s’en débarrasser. Le transfert de l’international Grec à Marseille aura été un catastrophe industriel sportivement et économiquement parlant. Pourtant selon une statistique d’Opta Jean, il est le meilleur des dix dernières années dans un domaine.

Un but toutes les 121 minutes !

Une statistique qui peut surprendre beaucoup de supporters et d’observateurs, mais l’ancien joueur de Fulham et du Benfica a le meilleur ratio pour un joueur marseillais qui a marqué minimum dix buts. En effet, il a inscrit un but toutes les 121 minutes avec l’Olympique de Marseille en Ligue 1.