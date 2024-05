OM : Quand Nasri et Beye recadrent Hervé Mathoux et Laure Boulleau sur l’ambiance au PSG !

Ce mardi, le PSG s’est fait éliminer aux portes de la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. L’ambiance du Parc des Princes a impressionné Canal + mais pas les anciens marseillais !

Le Stade Vélodrome est connu pour être le stade le plus fou de France. Pour les anciens marseillais Habib Beye et Samir Nasri, c’est une certitude : l’ambiance du Parc des Princes ce mardi soir, malgré le fait que ce soit pour une demi finale de Ligue des Champions, n’arrive pas à atteindre celle imposée par les supporters olympiens.

« Habib, vous qui êtes un adepte du Vélodrome, c’est vrai que l’ambiance est exceptionnelle… Ce soir, ça ressemble un peu à ce qu’on peut vivre à Marseille? Samir (Nasri) fait non non non de la tête ! », lance Hervé Mathoux en direct du Parc des Princes sur Canal +.

« Non il y a une belle ambiance mais le Vélodrome ça reste le Vélodrome ! Je le répète, l’ambiance est magnifique, ça donne envie de jouer, de remettre les crampons et de jouer ! Mais je trouve que le Vélodrome ça reste le Vélodrome ! », rétorqua Samir Nasri avant de laisser Habib Beye répondre.

A LIRE AUSSI : Atalanta – OM : Di Meco est plein d’espoir et il a des arguments forts !

Même Ginola reconnaît la supériorité marseillaise

« Je suis de l’avis de Samir, pour avoir joué 4 ans à l’Olympique de Marseille. Pour moi ce qu’il se passe ici ce soir c’est quand même spécial au Parc des Princes. Ce n’est pas ce qu’on voit d’habitude. Par contre aujourd’hui, je le redis, rien n’est comparable à ce qu’il se passe au Stade Vélodrome. Vraiment rien. Ni en France ni en Europe », a lâché Beye, l’ancien défenseur de l’OM.

« Là c’est le côté latin qui parle. Les clubs du Sud font le plus de bruit, on parle plus fort ! Et c’est vrai que ça se ressent dans les stades aussi », a même reconnu David Ginola, ancienne légende du PSG mais natif du Var.