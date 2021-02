OM : « Quand on voit un tel spectacle, on a juste envie que la saison se termine… »

Difficile de suivre les matches de l’OM en ce moment. Les hommes de Nasser Larguet ont ramené un point de leur déplacement à Bordeaux, un match qui ne restera pas dans les mémoires vu le niveau de jeu proposé.

L’OM n’a pas montré grand chose dimanche à Bordeaux. Le 4-4-2 puis le 4-3-3 mis en place par Nasser Larguet n’a pas été convaincant. Il faut dire que les joueurs marseillais ont été incapables d’assurer leurs transmissions. Un match terne que notre journaliste Nicolas Filhol a débriefé à chaud dans les 3 enseignements. Voici le second.

Cet OM a été totalement attentiste lors de ces 45 premières minutes. Aucune prise de risque, pas de mouvement, une incapacité crasse à faire une bonne passe, à réussir une transition précise. Après une timide première accélération en seconde mi-temps et un raté monumental de Germain, les joueurs marseillais ont craqué en prenant deux cartons rouges coup sur coup. L’affiche du dimanche soir est clairement soporifique et d’un niveau affligeant. Je veux bien tenter de faire croire que cette fin de saison à un quelconque intérêt sportif avec une hypothétique 5e place ou un objectif de victoire en Coupe de France, mais quand on voit un tel spectacle, on a juste envie que la saison se termine…