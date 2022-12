OM : Quand Payet explique l’importance de Bielsa dans sa carrière !

Dimitri Payet est un joueur symbole de l’Olympique de Marseille des années 2010. Arrivé au club en 2013, transféré à West Ham en 2015 puis revenu triomphalement en janvier 2017, il a marqué cette époque…

Il a connu un certain nombre d’entraîneurs à Marseille, il les a tous décrits à La Provence. S’il a avoué avoir eu un coup de cœur pour Sampaoli, il a également expliqué ce que Bielsa avait changé en lui…

« J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte »

« Bielsa ? C’est l’une de mes meilleures saisons, avec un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer et de voir le football. C’est celui qui m’a transformé, qui m’a donné une vision du foot qui me sert encore aujourd’hui. Il m’a fait prendre des responsabilités, autres que celles que je prenais déjà. J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte. Grâce à lui, j’ai compris que je devais me mettre des objectifs plus grands. À partir de ce moment-là, j’ai changé. C’est le coach le plus différent que j’ai eu. » Dimitri Payet – Source : La Provence

Il a également parlé dans cet excellent entretien à retrouver dans l’édition du 28 décembre de La Provence de sa relation avec Pablo Longoria.

« On a une très bonne relation, franche et basée sur la confiance. On a tout de suite eu ce feeling. C’est quelqu’un qui connait le foot, on peut parler de tout avec lui. Il est droit. Jusqu’à présent, il a dit des choses et il les a faites. C’est le plus important. (…) Il a été transparent avec nous et avec les supporters. C’est ce qui fait sa popularité. On en a parlé avec Pablo et l’actionnaire. On s’est dit qu’il fallait arrêter de dire aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre. Il faut leur dire la vérité. Si le club a des difficultés pour recruter, il faut le dire. Ce n’est pas la peine de donner de faux espoirs. Cette transparence a amené une sérénité dans le club. » Dimitri Payet – La Provence