OM: Quand Riolo se remémore l’accueil musclé du Vélodrome pour cet ancien parisien !

En mars 2003, l’OM recevait au vélodrome le PSG de Luis Fernandez et Ronaldinho. Ce soir là, les parisiens gagnent 3-0, une première à Marseille depuis 1988…

Lors de cette confrontation, les supporters marseillais avaient une dent contre l’entraîneur du PSG Luis Fernandez. La raison ? Ce dernier avait célébré de manière excessive la victoire au match aller des parisiens, en improvisant une petite danse.

Il ne pouvait pas se lever du banc–Riolo

« A côté de l’aéroport il y avait un hôtel et j’étais avec Luis Fernandez à ce moment là. Il y a le GIPN qui demande au coach parisien, de ne pas se lever le banc pendant le match et qu’il serait accompagné d’agents de police. Et Luis se retourne à ce moment là, vraiment choqué en se demandant « tu te rends compte, tout ça pour du foot ». C’était vraiment impressionnant de voir toutes les mesures de sécurité mises en place. » Daniel Riolo— Source: Team Duga RMC