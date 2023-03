OM : Quand Sanchez compare cette recrue à Benzema !

C’estle taulier de l’effectif marseillais cette saison, Alexis Sanchez sait aussi mettre en confiance les jeunes recrues. Bartug Elmaz est revenu sur la relation spéciale qu’il entretient avec l’attaquant chilien. Il se dit privilégié de pouvoir bénéficier des conseils et de l’expérience du chilien au quotidien.

Arrivé libre lors du mercato estival en provenance de Galatasaray, Bartug Elmaz n’a pas encore eu l’occasion de se révéler en équipe première. Malgré des apparitions récurrentes dans le groupe professionnel, il n’a contesté que 4 minutes avec l’OM cette saison. Le jeune milieu de terrain se dit cependant très chanceux de pouvoir progresser en étant au contact de grands joueurs comme Alexis Sanchez. Elmaz explique dans Objectif match avoir noué une relation très particulière avec le chili dont il s’inspire beaucoup.

« Quand Alexis Sánchez a signé ici, j’étais très ému de savoir que j’allais jouer avec lui. C’est un très grand joueur, de classe mondiale. Après notre rencontre, il s’est créé une sorte de lien chaleureux, et il m’a dit que je ressemblais beaucoup à Karim Benzema. Pouvoir bénéficier de son expérience. C’est très important pour moi, et je me sens très chanceux. » Bartug Elmaz – Objectif Match (21/03/2023)