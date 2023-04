OM : Quand Tudor s’enflamme concernant Clauss …

L’entraîneur croate s’est réjoui de la performance de Jonathan Clauss ce dimanche contre Troyes (3-1). Il estime que l’ancien lensois est proche d’un retour en équipe de France, à condition de maintenir ce niveau de performance.

Aligné en piston gauche par Igor Tudor, Jonathan Clauss a livré une performance intéressante contre Troyes (3-1) et se rapproche du niveau international selon son entraîneur. En conférence de presse d’après-match, Tudor a conseillé à l’ancien lensois de poursuivre ses efforts pour aider l’OM dans le sprint final et entrevoir un retour en Équipe de France : « C’est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés, et ça ne change rien pour lui. C’est important de voir le niveau auquel il joue. Lors des deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c’est-à-dire à celui de joueur de l’équipe de France. Avant cela, c’est vrai qu’il était un peu en-deçà de ses performances. J’espère qu’il va pouvoir jouer les sept derniers matchs avec constance et à son niveau. C’est ce qu’il faut s’il veut retourner en équipe nationale. »

OM-Troyes : « J’ai eu une période difficile mais je suis sur la bonne voie » (Clauss)#OM #TeamOM #OMESTAC pic.twitter.com/Lhu6df6uEi — La Provence OM (@OMLaProvence) April 16, 2023

Plus sélectionné en bleus depuis septembre 2022

Jonathan Clauss avait été sélectionné en équipe pour la première fois en mars 2022 et avait été retenu par Didier Deschamps lors des trois rassemblements suivants. Il avait perdu sa place dans le groupe quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde 2022. Sa dernière sélection remonte au 25 septembre dernier. Il n’avait pas pris part au dernier rassemblement en mars.

OM : Clauss avoue « une période un peu compliquée », mais … – https://t.co/sIlq4jCRGr pic.twitter.com/8L0pFKIsz4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

Clauss est le symbole de cet OM « sans essence dans le moteur »

Sur son blog, Pierre Ménès avait expliqué que Jonathan Clausse et Nuno Tavares était les deux symboles de la mauvaise passe actuelle de l’Olympique de Marseille : « Marseille avait l’occasion d’égaler son record de victoires à l’extérieur, mais également de faire un très bon coup par rapport à Monaco, mais on a vu un OM extraordinairement poussif, comme s’il n’y avait plus trop d’essence dans le moteur. Avec en symbole les pistons Clauss et Nuno Tavares, qui avaient souvent été les déclencheurs des bonnes offensives marseillaises et qui ont été tous les deux inexistants. C’est un vrai coup d’arrêt pour Marseille. On peut dire qu’ils sont quasiment disqualifiés pour le titre de champion. Huit points de retard plus la différence de buts à huit matchs de la fin, ce sera compliqué. Surtout quand on voit le calendrier de fin de saison du PSG. »