OM : Quand Villas-Boas compare Kamara à deux internationaux brésiliens

Ce mercredi en conférence de presse, André Villas-Boas a dit ce qu’il pensait de Boubacar Kamara. Selon lui, il est comme Marquinhos et David Luiz.

Boubacar Kamara évolue au poste de milieu de terrain depuis le début de la saison. Défenseur central de formation, il apprécie également le fait de jouer plus haut sur le terrain.

KAMARA veut jouer au milieu de terrain– AVB

Selon son coach, c’est une bonne chose de le voir aussi à l’aise en 6 et en défense central. Il l’a comparé à David Luiz et Marquinhos, deux joueurs passés par le PSG et internationaux brésiliens qui ont aussi cette capacité de jouer en sentinelle et dans la charnière centrale.

« Je pense que Kamara est pareil que David Luiz et Marquinhos. Ils sont capables de jouer aux deux postes, facilement. Il est très bien, il apprend petit à petit à jouer au milieu de terrain. Je pense qu’il y prend goût, c’est ce qu’il a dit la semaine dernière. Il doit faire le double des efforts au milieu, c’est difficile. Ça change de la position défenseur central. Face à Montpellier il va revenir à ce poste (Alvaro suspendu, ndlr). Il s’améliore de plus en plus. Il a plus de liberté, il monte un peu aussi. Je n’étais pas le premier à le mettre à cette positon mais ce qui change, c’est qu’il veut jouer au milieu de terrain. Alors on en profite, il a été très bon donc c’est pour ça que je l’ai maintenu à ce poste »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse