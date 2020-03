OM: Riolo explique pourquoi Deschamps ne sélectionnera pas Kamara !

Interrogé sur la présence de Kamara en Equipe de France, Daniel Riolo a expliqué pourquoi Deschamps ne sélectionnera pas le jeune marseillais…

Dans l’After Marseille, podcast dédié à l’actualité de l’OM, Daniel Riolo a évoqué le bon travail de Kamara dans le milieu de terrain marseillais. Selon l’éditorialiste de RMC, il est encore trop tôt pour que le natif de Marseille soit appelé chez les Bleus de Didier Deschamps…

Le critère numéro un de Deschamps n’est pas la qualité– RIOLO

« Il y a des mecs qui ont de l’avance sur Kamara. En qualité de joueur, il me séduit énormément au milieu de terrain. Il n’a que des références Ligue 1, ça ne suffit pas à Deschamps. Il faut faire un bilan pour voir qui est disponible ou non, et savoir à quel moment il peut le faire venir selon les absents. Le critère numéro un de Deschamps n’est pas la qualité, il accorde plus d’importance à l’expérience. »

Daniel Riolo – Source : RMC (After Marseille)