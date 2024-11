OM : Quel onze de face à Monaco ?

L’Olympique de Marseille reçoit Monaco ce dimanche 30 novembre 2024 au stade Vélodrome pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux monégasques dans ce choc au sommet pour la seconde place du classement ?

La semaine dernière, l’OM a réussi un excellent coup en parvenant à venir à bout des sang et or lensois (1-3) au stade Bollaert. Cette victoire, qui a permis de rester au contact de l’ASM doit permettre aux marseillais d’aller chercher un résultat face à l’équipe dirigée par Adi Hütter. Les Marseillais, actuellement troisièmes à trois points des rouge et blanc, doivent impérativement s’imposer pour ne pas laisser filer l’équipe de la principauté dans la lutte pour la deuxième place. La réception de l’ASM s’annonce donc comme un défi de taille face à un concurrent direct dans un stade où les hommes de De Zerbi sont à la peine depuis le début du championnat.

Roberto De Zerbi pourra s’appuyer sur un groupe quasi au complet pour cette rencontre. L’ensemble du groupe devrait être disponible. Le coach italien aura donc faire des choix forts à effectuer pour faire un gros coup dimanche soir.

Rowe ou Henrique ?

Rulli sera titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (ou de Derek Cornelius). Lirola sera en concurrence avec Murillo pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin devrait retrouver une place de titulaire à gauche. Højbjerg et Rabiot, incontournables, tiendront le cœur du jeu, tandis que Rongier lui, occupera certainement la troisième place au milieu de terrain. Greenwood, Rowe (ou Henrique) et Maupay devraient quant à eux débuter sur le front de l’attaque olympienne.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rowe (ou henrique), Maupay

