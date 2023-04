OM : Quel onze face à Auxerre ?

En conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a évoqué la gestion de cet avant match : « Il faut toujours avoir un peu peur. Il reste peu de matchs et perdre des points rendrait les choses très durs avant d’aller à Lens. Les joueurs en ont conscience, » a confié l’entraineur de l’OM avant d’évoquer le sprint final :

« Quand on gagne je suis heureux c’est normal. Ce qui est important c’est ce que sentent les joueurs en eux. La motivation du groupe est importante. Les valeurs des joueurs décident des résultats. Plus les joueurs sentent l’importance de ces matchs, plus la probabilité de victoire sera grande. »