OM : Guendouzi, un comportement problématique en interne ?

Mattéo Guendouzi vit difficilement sa situation actuelle à l’OM. Le milieu de terrain a perdu sa place de titulaire et un départ cet été n’est pas à exclure. Son comportement commence à poser problème en interne indique le journal L’Equipe ce vendredi.

Arrivé en 2021, Mattéo Guendouzi était devenu titulaire indiscutable dans la formation de Jorge Sampaoli. Avec Igor Tudor, d’abord titularisé à chaque match, il s’est vu de plus en plus souvent relégué sur le banc au fil de la saison. Il a perdu sa place de titulaire au profit du duo Valentin Rongier – Jordan Veretout dans l’entre-jeu et l’entraineur de l’OM lui préfère désormais Under et Malinovskyi aux avant-postes. Cette situation agace au plus haut point l’ancien joueur d’Arsenal. Selon L’Equipe, c’est son comportement, à l’opposé de celui de Dimitri Payet qui vit une situation similaire, qui devient de plus en plus problématique en interne.

A lire aussi : Mercato OM : ça se confirme pour Zaha !

Son comportement à l’opposé de Payet

Le quotidien annonce que Javier Ribalta, le directeur sportif de l’OM, a eu besoin de toute sa diplomatie pour faire redescendre la tension au retour de Lyon. Le numéro 6 Marseillais a eu du mal à se calmer, dans la nuit de dimanche à lundi, très frustré de ne pas avoir joué. En effet, même si le club phocéen a enfin gagner, après 16 ans sans victoire à Lyon, Guendouzi n’a pas joué lors des deux derniers matches, face à Troyes et l’OL, et commence à bouillonner. Ce comportement est revenu aux oreilles du président Pablo Longoria, annonce La Provence, et souhaiterait donc s’entretenir avec son joueur dans les prochains jours.

Susceptible de partir cet été

D’abord titularisé par le coach Croate assez haut, ce qui n’était pas son poste, il a finalement été mis sur le banc au profit de la recrue Malinovskyi. L’international français avait demandé à son entraîneur de le remettre à son poste, comme il lui avait promis.

Cet hiver, le club avait refusé une offre de 30 millions d’euros d’Aston Villa pour Guendouzi. Mais, un an seulement après avoir levé son option d’achat de 11 millions d’euros, un départ lors du mercato estival est à l’ordre du jour. Lié au club jusqu’en 2025, sa valeur marchande et sa cote en Angleterre sont toujours très haute.

A lire aussi : Mercato OM : ça se confirme pour Zaha !