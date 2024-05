OM : Quel onze face à l’Atalanta au Vélodrome?

L’Olympique de Marseille reçoit l’Atalanta au Vélodrome ce jeudi pour la 1/2 finale d’Europa League aller. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur cinq défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale, le PSG à la reprise, le LOSC ainsi que l’aller de Benfica, l’OM a réussi à se remettre en confiance et à l’endroit. L’infirmerie marseillaise devrait se vider avec notamment les retours de Mbemba et Merlin annoncés. Gigot est suspendu pour cette rencontre et ne pourra donc pas jouer.

Garcia, Gueye et Onana ne sont pas dans la liste de l’UEFA et ne pourront donc pas être utilisés par le coach Gasset.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Mbemba, Balerdi et Murillo malgré les bobos récents. Merlin pourrait encore être juste pour être titulaire. Gasset pourrait faire confiance à Luis Henrique en piston gauche. A droite, Clauss devrait être reconduit. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Harit pourrait être titulaire en 10 avec Aubameyang–Ndiaye en attaque.

Un 3-4-1-2 hybride ?

Lopez Mbemba Balerdi Murillo Clauss Henrique Veretout Kondogbia HenriqueHaritNdiaye Aubameyang

Pablo Longoria promet « l’enfer » aux hommes de Gasperini

« Chapeau à l’Atalanta pour la victoire à Anfield contre Liverpool mais jeudi, ils vivront l’enfer du Vélodrome. Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes la Ligue 1 », a indiqué le président olympien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Si seulement les matchs à domicile comptaient, nous serions deuxièmes la Ligue 1. » (@Gazzetta_it) #OMATA #TeamOM pic.twitter.com/k3Zv0ymavZ — Infos OM (@InfosOM_) April 30, 2024

« Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison, j’ai envie qu’il gagne enfin un trophée »

🔵 À quoi doivent s’attendre les Marseillais jeudi ? 🇮🇹 @johanncrochet décortique pour nous le jeu de l’Atalanta Bergame. pic.twitter.com/IQmFomlG2L — After Foot RMC (@AfterRMC) April 29, 2024

« C’est une très belle fin de saison pour l’Atalanta qui est à la lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions, a affirmé Crochet. Ils peuvent encore passer devant la Roma avec le match en retard qui aura sans doute lieu après la fin du championnat. Ils sont en finale de Coupe d’Italie. C’est une fin de saison vraiment existante. J’ai envie que Gasperini gagne un trophée pour valider son travail. C’est le reproche qui est lui encore fait. Ce week-end, la rencontre face à Empoli était assez simple même si l’effectif a beaucoup tourné. Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison. L’année dernière, le recrutement n’a pas été bon. Cela manquait de créativité et de talent. De Ketelaere a beaucoup apporté la dessus. Koopmeiners a pris une nouvelle dimension au milieu de terrain. Il peut jouer défenseur central, devant la défense, milieu relayeur ou encore meneur de jeu. Il est en train de devenir un joueur exceptionnel grâce à Gasperini. Le style de jeu perdure malgré la perte de joueurs chaque saison. Le marquage individuel n’est plus tout terrain comme au début de l’ère Gasperini. Il est plus par zone. C’est de l’individuel sur une zone précise. L’agressivité sans ballon est toujours présente. Énormément de joueurs se projettent à la récupération. Scamacca peut venir face au jeu pour aider et peut également prendre la profondeur. Il est bon techniquement, il va vite et peut avoir des coups de classe à la Zlatan », a-t-il ajouté.