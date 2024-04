OM : Quel onze face à Benfica au Vélodrome?

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica au Vélodrome ce jeudi pour le 1/4 de finale d’Europa League retour. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur cinq défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale, le PSG à la reprise, le LOSC ainsi que l’aller de Benfica jeudi dernier. L’infirmerie marseillaise est de nouveau pleine avant ce match. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Onana, Meïté, Merlin ne sont pas disponibles.

Garcia, Gueye et Onana ne sont pas dans la liste de l’UEFA et ne pourront donc pas être utilisés par le coach Gasset. L’Equipe affirme que Sarr et Clauss devraient encore être justes. Gigot a subi une infiltration et le duo Kondogbia-Veretout semble diminué physiquement.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Gigot, Balerdi et Mbemba malgré les bobos. En l’absence de Merlin, Emran Soglo devrait le remplacer d’après L’Equipe. A droite, Henrique pourrait être reconduit ou le coup de poker pourrait être tenté avec Murillo qui n’est pas encore à 100% physiquement. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Harit pourrait être titulaire en 10 avec Aubameyang–Ndiaye en attaque.

Un 3-4-1-2 hybride ?

Lopez Mbemba Balerdi Gigot (ou Murillo) Henrique Veretout Kondogbia SogloHaritNdiaye Aubameyang

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica ce jeudi 18 avril, au Vélodrome. Les Marseillais ont un but de retard après la défaite 2-1 à l’aller et vont donc courir après le score. Mais devant son public, cette équipe est capable de se transcender. Pour Bernard Pardo, ex joueur de l’OM, la Coupe d’Europe peut sauver la saison olympienne.

« Il fallait taper un grand coup et aller plus haut. C’était notre motivation. Ça doit aussi être celle de l’OM aujourd’hui. Cette équipe a beaucoup été attaquée, les résultats ne plaident pas en sa faveur, et la Coupe d’Europe peut redorer le blason de cette saison. Les supporters sont encore derrière eux, on l’a entendu à l’aller, c’était magnifique et émouvant, de n’entendre que les Marseillais dans le stade de la Luz. Il va falloir être costaud et se mettre dans la tête qu’on est chez nous, qu’on est à Marseille et qu’à Marseille, il faut se faire respecter. Il faut se mettre en tête que si on fait tout ce qu’il faut, on ne peut pas perdre. On a encore la chance de se remettre dans le droit chemin si on bat Benfica, ça serait merveilleux vu le début de saison ».