OM : Quel onze face à Bordeaux ? Payet en faux neuf, Harit titulaire au milieu ?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Quel onze-type va proposer l’entraîneur Jorge Sampaoli ?

À l’occasion du déplacement à Bordeaux, Jorge Sampaoli va devoir faire avec plusieurs absents. Steve Mandanda s’est blessé à la cheville, Pau Lopez sera donc titulaire. Alvaro devrait être forfait du coup Caleta Car et Balerdi vont être en concurrence pour accompagner Saliba et Peres. Au milieu, Rongier devrait être absent il souffre du pied, Gueye est absent (CAN) et Gerson pourrait être absent. Kamara et Guendouzi devraient donc être accompagnés par Lirola..

Cengiz Ünder sera logiquement titulaire sur le côté droit, Konrad pourrait retrouver son couloir gauche. En l’absence de Milik, Dimitri Payet devrait être aligné en faux neuf. Amine Harit pourrait donc retrouver un poste de meneur de jeu…

Un 3-3-3-1 avec Payet en faux neuf ?

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi

Ünder Harit KonradPayet

Sampaoli a confirmé plusieurs absences en conférence de presse ce jeudi.

Mandanda blessé, plusieurs joueurs « covidés »

« Certains (absents) sont liés au covid, d’autres en raison de gênes ou de blessures. Steve s’est blessé à la cheville et s’est fait mal à l’entraînement. Mais nous ne donnons pas les noms de ceux qui ont le covid. Il va falloir s’habituer à ce genre de choses parce qu’il y a de nombreux cas à travers le monde. (…) Les plans sont difficiles à établir parce que chaque jour où nous préparons quelque chose, il y a un cas supplémentaire. La seule chose que l’on peut faire, c’est d’être sûr que les joueurs disponibles soient prêts à jouer. En plus, il y a ce problème avec cet effectif presque neuf. Avec ces cas de covid, l’effectif devient encore plus restreint. Il y a cette motivation de briser la mauvaise série de l’OM, c’est une situation complexe. On est payé pour résoudre les problèmes. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / RMC (06/01/2021)