OM: Quel onze face à Clermont ?

Demain à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit Clermont Foot dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille affronte Clermont à l’occasion du 5e match de Ligue 1. Pour cette rencontre; qui va se jouer au stade Vélodrome, Pau Lopez sera sauf surprise titularisé dans les buts. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Gigot pourrait faire son retour dans l’axe et Bailly fêter sa première titularisation à gauche…

Au milieu de terrain, Veretout devrait enchainer un troisième match, par contre Rongier pourrait être économisé laissant sa place à Gueye ou Guendouzi. Clauss devrait débuter la rencontre dans le rôle de piston droit, Tavares à gauche. Devant, Payet devrait enchainer un second match de suite dans la peau d’un titulaire accompagné par Sanchez et surement Gerson s’il est apte…

Payet de nouveau aligné, Gerson et Gigot de retour ?

LopezMbemba Gigot Bailly Clauss Veretout Guendouzi Tavares Gerson Payet

Suarez

Suspendu face à Nice, Samuel Gigot sera de nouveau disponible. Ce dernier a confié à la Provence qu’il n’était pas très fan de l’arbitrage français mais pour autant il assume son erreur face à Nantes.

A moi de faire plus attention — Gigot

« En toute honnêteté, c’était une faute stupide. J’ai mal joué le coup sur l’action. C’est dommage, je me sentais bien, notamment en première mi-temps. Mais ça fait partie du football. Il faut gommer les petites erreurs, c’est aussi ça la haut-niveau. On joue dans un système qui demande beaucoup d’énergie, il faut rester concentré et garder de la lucidité pendant 90 minutes. Je pense qu’il y avait carton rouge. En rentrant au vestiaire, j’étais déçu de laisser les collègues à dix. On avait le match en mains, on était en bonne position, et je provoque un penalty qui permet à Nantes d’égaliser… Mais j’avais l’intuition au fond de moi qu’on allait gagner le match. Je ne les ai pas aidés sur ce coup mais c’était magnifique de l’emporter. L’arbitrage français ? ce n’est pas pareil. Et ça ne m’avait pas manqué (rires). En Russie, j’ai pris un rouge en quatre ans. Je sens que ça siffle un peu plus, et plus vite. Après, il y a de la malice, certains joueurs qui crient… A moi de faire plus attention. » Samuel Gigot – source : La Provence (30/08/2022)