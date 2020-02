OM : Quel onze face à l’AS Saint-Etienne ?

L’OM enchaine les matches, après le match nul 0-0 face à Bordeaux, les marseillais vont se rendre à Saint-Etienne ce mercredi pour y affronter l’ASSE. Quel onze va proposer AVB pour cette rencontre ?

André Villas-Boas pourrait décider de légèrement modifier son onze de départ pour ce match de la 23e journée de Ligue 1. Benedetto n’est pas à 100% et pourrait être absent du groupe voire débuter sur le banc. Quid ensuite du poste d’ailier droit, et d’une possible entrée de Strootman au milieu…

Sakai, Strootman et Radonjic en balance ?

Steve Mandanda sera capitaine dans les buts olympiens. Avant d’être suspendu (a priori face à Lyon en Coupe de France), Caleta Car sera vraisemblablement aligné avec Alvaro en défense centrale, Amavi à gauche et Sakai ou Sarr à droite. Au milieu, Boubacar Kamara devrait conserver sa place de sentinelle devant la défense, avec Rongier et Sanson ou Strootman. Devant, Payet pourrait être associé à Germain et Radonjic ou Lopez ou Sarr…

Om, Le onze possible face à l’ASSE

Mandanda

Sarr (ou Sakai) Alavaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson (ou Strootman)

Radonjic (ou Lopez) Germain (ou Ake) Payet