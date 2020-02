OM – Villas-Boas l’avoue : « on a pris le risque avec Benedetto… »

L’OM a été incapable de marquer un but lors des deux derniers matches de Ligue 1. L’attaque a été muette face à Bordeaux dimanche soir. Benedetto est pointé du doigt, cependant l’argentin n’est pas à 100% dixit son coach.

Après le nul 0-0 concédé à Bordeaux, André Villas-Boas a tenté de défense Dario Benedetto dimanche soir en conférence de presse. Le coach portugais sait que son buteur est dans une mauvaise passe mais il tient à rappeler que ce dernier était blessé et qu’il n’est pas encore à 100%.

Benedetto n’était pas encore à 100 %… — Villas-Boas

« Avec la victoire à Rennes, ça fait combien de points ? Cinq points sur les trois derniers matches. Ça dépend comment on veut regarder les choses, de manière négative ou positive. Benedetto n’a pas eu des appuis en première mi-temps, on a joué plusieurs longs ballons. Il n’était pas encore à 100 % mais on a pris le risque avec lui. Il cherche son but qui peut lui donner plus de confiance. » André Villas-Boas – L’Equipe

#FCGBOM Est ce que Villas-Boas va sortir de son chapeau magique un motif de satisfaction pour Benedetto ? Le mec a tout donné sur 6 matchs … — TontonFoot (@TontonFoot) February 2, 2020