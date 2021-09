OM : Quel onze face à Monaco ?

Demain à 21h l’Olympique de Marseille se déplace à Monaco à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Quel onze de départ pourrait aligner Jorge Sampaoli ? Milik et Amavi sont forfaits, Under, Gerson et Konrad incertains de pouvoir débuter ce match…

Jorge Sampaoli pourra compter sur le retour de suspension de Leonardo Balerdi, suspendu pour deux matches suite à son carton rouge reçu face à Bordeaux, par contre Arek Milik est toujours en phase de reprise et Amavi est forfait. Le jeune défenseur argentin pourrait pousser sur le banc Alvaro qui sera suspendu lors des deux prochains matches. Au milieu, Gerson ne devrait pas démarrer le match suite à son retour tardif de son match en sélection, il devrait être numériquement remplacé par Rongier. En attaque, Payet devrait encore jouer en faux neuf avec cette fois Luis Henrique si Konrad est fatigué par sa présence avec la sélection américaine. Enfin, Under ne serait pas à 100% et Sampaoli pourrait décider de titulariser Lirola à sa place…

Luis Henrique et Lirola dans le onze ?

Le onze de l’OM en 3-2-5



Mandanda

Saliba Balerdi Peres

Kamara Gueye

Rongier Guendouzi

Lirola Payet Henrique

Gerson, Konrad et Under incertains — Sampaoli

« Konrad est arrivé aujourd’hui, Gerson va nous rejoindre directement Monaco. Les trois matchs de qualifications compliquent beaucoup les choses parce que les joueurs sont revenus très fatigués. Konrad n’a pas pu s’entrainer normalement. Il va falloir que je parle avec eux. On verra si de la Fuente sera disponible. (…) Je suis très optimiste. Lundi Milik s’entraînera avec le groupe. C’est un très grand professionnel, il va revenir très bientôt. On verra s’il est apte à jouer contre Rennes. (…) Amavi et Milik ont des gènes et seront absents. On verra si Konrad, Gerson et Under sont pas trop fatigués pour disputer la rencontre face à Monaco… » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/09/2021)

C’est fou de jouer au Vélodrome — Saliba

« C’est tout bénéfice pour moi parce qu’on va rejouer le match. J’ai purgé ma suspension et je vais pouvoir jouer contre Monaco. » Malgré ses affirmations, Balerdi ne sera pas être autorisé à rejouer face à Nice et sera suspendu. Monaco-OM, c’est un grand match. Ils étaient proches de se qualifier en Ligue des champions, ils ont un grand entraîneur. Ça va être un gros choc. (…) Objectifs face à Monaco et Rennes? Avec Sampaoli, il faut gagner et gagner! Il faut gagner contre Monaco, Rennes et en Ligue Europa. » » Leo Balerdi – source : Conférence de presse (10/09/2021)