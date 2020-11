OM : Quel onze face à Porto ? (avec ou sans Payet?)

L’OM va jouer son troisième match de Ligue des Champions face au FC Porto ce mardi. Quel onze va proposer André Villas-Boas pour ce match ?

Pour son troisième match de Ligue des Champions, l’OM se déplace à Porto pour y affronter le club de cœur du coach olympien. André Villas-Boas devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet (seul Nagatomo est absent). Sauf surprise, le coach devrait relancer son habituel système de jeu, le 4-3-3 avec Dimitri Payet, quid du milieu de terrain où Rongier, Sanson, Gueye et Cuisance sont quatre pour deux postes.





Nouvelle chance pour Payet et Benedetto ?

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas vraiment de doute concernant la défense (si elle est bien à 4 vul’échec du test à 5), avec Mandanda et devant lui la charnière Alavaro avec Caleta-Car. Sur les côtés, Sakai et Amavi seront alignés. Au milieu, Kamara devrait conserver sa place, Sanson (laissé sur le banc lors des deux dernières rencontres) pourrait faire son retour, quid de Rongier, Cuisance et Gueye. Payet pourrait retrouver sa place sur le côté gauche avec Thauvin et Benedetto en pointe. L’on peut imaginer un système alternatif en 4-4-2. Voici à quoi pourrait ressembler l’OM demain soir.

Le 4-3-3 habituel

Mandanda

Sakai Alavaro (ou Balerdi) Caleta-car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Thauvin Bendetto Payet

En 4-4-2 sans Payet

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-car Amavi

Rongier Kamara Gueye

CuisanceThauvin Benedetto