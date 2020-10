OM : « Sanson, son utilité est à nouveau devenue énigmatique… »

L’OM s’est incliné 1-0 face à l’Olymiakos à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Morgan Sanson.

André Villas-Boas ne ment pas, il annonce ce qu’il va faire et ce n’est pas du bluff. Il prépare les supporters marseillais depuis plusieurs mois en expliquant que sa stratégie sera défensive et malgré les déconvenues en Ligue 1 et un léger mieux dans un autre système face à Bordeaux, il est revenu à son 4-3-3 défensif mercredi soir. Non seulement l’OM ne propose pas grand chose mis à part des phases de pressing et des contres, mais son équipe concède trop d’occasion et perd presque logiquement le match dans les arrêts de jeu. Des joueurs comme Payet ou Benedetto sont absents, tout comme l’animation offensive. Dans cette rencontre, Morgan Sanson a fait illusion quelques minutes avant de disparaitre dans le jeu et techniquement malgré des courses sans fin…

La note de Morgan Sanson : 3,5/10

L’appréciation FCM