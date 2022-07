OM: Quel onze face au Betis Séville ?

Ce soir à 20h30, l’Olympique de Marseille affronte le Betis Séville dans le cadre du 4e match amical d’avant saison. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille affronte le Betis Séville à l’occasion du 4e match de présaison estival mais aussi du stage en Angleterre. Cette rencontre qui va se jouer au Proact Stadium de Chesterfield va permettre de donner d’avantage de temps de jeu au probables titulaires du début de saison. Pau Lopez sera le titulaire dans les buts sauf surprise. Devant lui, la défense à trois devrait être composée de Mbemba à droite, Gigot dans l’axe et Touré à gauche.

A lire : Betis – OM : Quelle heure, quelle chaine TV ?

Au milieu de terrain, Guendouzi sera titulaire, il devrait être accompagné par Rongier. Clauss pourrait débuter la rencontre dans le rôle de piston droit, Amavi sera en concurrence pour le poste à gauche. Devant, Milik pourrait débuter ce match, avec en soutien Payet et Gerson. Under, Lirola, Balerdi et Dieng devraient donc débuter sur le banc…

Amavi à gauche ?

Lopez

Mbemba Gigot Touré

Clauss Rongier Guendouzi Amavi Gerson Payet

Milik

Mercato OM : GROS coup de pression de MCCOURT ! DIENG sacrifié? Patience pour IGOR TUDOR…