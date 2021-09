OM : Quel onze face au Lokomotiv ?

Demain à 18h45 l’Olympique de Marseille se déplace à Moscou pour y affronter le Lokomotiv à l’occasion de la 1e journée de Ligue Europa. Quel onze de départ pourrait aligner Jorge Sampaoli ? Milik et Amavi sont forfaits, Payet fait par contre son retour…

Jorge Sampaoli pourrait décider de relancer Mandanda qui était remplaçant face à Monaco samedi dernier. Alvaro, qui sera suspendu pour deux matches suite aux décision de la commission de discipline de la LFP, pourrait prendre la place de Balerdi dans l’axe. Saliba et Peres devrait compléter cette défense à trois. Au milieu, le coach argentin devra faire plusieurs choix entre Gueye et Kamara, mais aussi Rongier et Lirola… Guendouzi devrait être titularisé au milieu tout comme Gerson qui était trop juste pour débuter samedi. Devant, Konrad devrait faire son retour, tout comme Payet qui était forfait le weekend dernier. Enfin, Under devrait occuper le couloir droit, à mois que Sampaoli décide de surfer sur le bon match de Dieng pour lui donner une nouvelle chance dans le onze…

Gerson et Konrad dans le onze ?

Le onze de l’OM en 3-2-5



Mandanda

Saliba Alvaro Peres

Lirola (ou Rongier) Kamara Guendouzi Gerson

Under (ou Dieng) Payet Konrad

Nos 2️⃣3️⃣ Olympiens sélectionnés par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🔵⚪️#FCLMOM ⎮ #UEL pic.twitter.com/lqhR1dN55M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2021

Le calendrier complet de l’OM

16 septembre à 18h45 : Lokomotiv Moscou – OM

30 septembre à 21h00 : OM – Galatasaray

21 octobre à 18h45 : Lazio – OM

4 novembre à 21h00 : OM – Lazio

25 novembre à 18h45 : Galatasaray – OM

9 décembre à 21h00 : OM – Lokomotiv Moscou

La réaction de Pablo Longoria après le tirage !

« C’est un groupe équilibré, c’est un groupe compétitif avec de très belles ambiances dans les différents stades. Je considère qu’il y a quatre très bons coachs : Maurizio Sarri, Marko Nikolic, Fatih Terim et Jorge Sampaoli. Ça va être des matchs très intéressants, des matchs très ouverts, des matchs compétitifs. C’est un bon groupe avec des équipes habituées à jouer en Europe. C’est toujours l’ambition de l’OM, c’est le respect de notre histoire, de notre ambiance et de nos supporters. De toujours chercher à aller le plus loin possible dans toutes les compétitions qu’on doit jouer. On va voir de très bons matchs avec des équipes vraiment compétitives, des équipes amusantes avec de très bons joueurs. C’est vraiment une opportunité de pouvoir avoir nos supporters et notre stade Orange Vélodrome avec nous. » Pablo Longoria – Source : Interview RMC (27/08/2021)