OM : Quel onze face au LOSC ?

L’OM va se déplacer à Lille ce dimanche soir dans le cadre du match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Quel onze devrait aligner André Villas-Boas pour ce match ?

Avec les retours de suspensions, André Villas-Boas devrait pouvoir aligner sa défense type. Les retours de Duje Caleta-Car et de Jordan Amavi vont faire du bien à l’effectif marseillais qui a été éliminé de la Coupe de France ce mercredi sans ces deux joueurs.

Payet incertain, retours de benedetto et radonjic…

Blessé lors du déplacement à Lyon ce mercredi, Dimitri Payet est toujours incertain pour cette rencontre… Réponse ce samedi soir lors de la publication du groupe par l’Olympique de Marseille… Au poste de gardien de but, Steve Mandanda devrait retrouver son poste avec une défense Caleta-Car / Alvaro.

Sarr et Amavi en latéraux et le retour de Kamara en numéro 6. Le duo Sanson – Rongier devrait être aligné par le coach. Des doutes persistent en attaque mais il semblerait que Benedetto et Radonjic soient aptes pour être jouer ce match… Si Payet n’est pas disponible, le Serbe passera sur le côté gauche, laissant le droit à Valère Germain.

LOSC vs OM ; le onze probable marseillais AVEC PAYET

Mandanda

Sarr Caleta-Car Alvaro Amavi

Rongier Kamara Sanson

Radonjic Benedetto Payet

LOSC vs OM ; le onze probable marseillais SANS PAYET

Mandanda

Sarr Caleta-Car Alvaro Amavi

Rongier Kamara Sanson

Germain Benedetto Radonjic