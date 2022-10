OM : Quel onze face au PSG ?

Ce dimanche à 21h, l’Olympique de Marseille se déplace à Paris pour affronter le PSG en clôture de la 11e journée de championnat. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après un excellent début de saison et 23 points pris sur 27 possible, l’OM a perdu son premier match la semaine dernière au Stade Vélodrome contre Ajaccio (1-2). Les marseillais ont su relever la tête ce mercredi en Ligue des Champions contre le Sporting (0-2). Après ce succès de prestige, l’OM se déplace ce dimanche chez son meilleur ennemi, le PSG, leader du championnat. En cas de victoire, les marseillais pourraient revenir à hauteur de leur rival parisien.

Harit plutôt que Payet ?

Très en vue lors de la victoire de l’OM contre le Sporting mercredi en Ligue des Champions, Amine Harit devrait une nouvelle fois être préféré à Dimitri Payet dans le onze de départ. Il pourrait être accompagné de Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez, tous les deux buteurs au Portugal.

Au milieu de terrain et en défense, Igor Tudor pourrait aligner les mêmes joueurs que lors de la victoire de mercredi contre le Sporting. Jordan Veretout sera associé à Valentin Rongier au milieu. Nuno Tavares et Jonathan Clauss occuperont leurs postes de pistons gauche et droit. La défense devrait elle aussi rester inchangée avec Éric Bailly accompagné de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi qui semble avoir pris une longueur d’avance sur Samuel Gigot. Pau Lopez occupera lui son poste habituel dans la cage marseillaise.

Balerdi une nouvelle fois titulaire ?

Lopez

Mbemba Bailly Balerdi

Clauss Rongier Veretout Tavares

Guendouzi Harit

Sanchez

On peut peut-être les embrouiller

« Dans ce match de dimanche soir, il y a une notion supplémentaire : il y a un plein de confiance par rapport à ce qu’il s’est passé hier soir […] Il y a des mecs, il faut qu’ils soient là. Si ils ne sont pas là, c’est qu’il y a un problème. Il y a une équipe type qui se détache et il y a surtout des joueurs importants qui amènent ce punch. […] Le match contre le Sporting qui se facilite du coup ça permet à Tudor de faire souffler des joueurs. T’as des joueurs qu’il a sorti par exemple comme Bailly, qui ne peut pas jouer tous les trois jours car il est fragile musculairement ou Clauss. J’aurai aimé qu’il mette Alexis au frigo mais j’ai l’impression qu’Alexis veut jouer tout le temps, il a besoin de jouer pour être en confiance. On est obligés de tenir compte ce qu’il se passe à Paris…Tu as le côté sportif : Reims les accroche, Haïfa les a accroché, même si ils ont perdu à l’arrivée, le Benfica cette semaine. Tu te rends comptes que la mayonnaise à du mal à prendre et puis il y a tout l’extra-football ! Il y a des années, on savait qu’on allait se faire taper. Là, peut-être qu’on peut les embrouiller. » Eric Di Meco – Super Moscato Show – 13/10/2022