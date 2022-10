OM : Quel onze face au RC Lens?

Ce samedi à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit le RCL au stade vélodrome pour le compte de la 12e journée de championnat. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après un excellent début de saison et 23 points pris sur 27 possible, l’OM a perdu deux matches de suite face à Ajaccio (1-2) et au PSG (1-0). Ce match face à Lens, 3e et juste devant l’OM, est donc important.

Impressionnant face au PSG, Pau Lopez sera titulaire dans les buts sauf grosse surprise. En défense, Bailly est forfait, Gigot est suspendu pour cette rencontre. Par contre, Kolasinac est disponible et pourrait faire son retour dans le onze aux côtés de Mbemba et Balerdi.

Au milieu de terrain et en défense, Igor Tudor pourrait faire quelques changements. Rongier ou Veretout pourrait laisser sa place à Gueye ou Guendouzi. Nuno Tavares et Jonathan Clauss occuperont leurs postes de pistons gauche et droit. Devant, Under pourrait revenir dans le onze à moins que Tudor ne donne du temps de jeu à Gerson. Harit et Sanchez devraient être alignés.

Kolasinac de retour ?

Lopez

Mbemba Balerdi Kolasinac (ou Touré)

Clauss Rongier Guendouzi Tavares

Under (ou Gerson) Harit

Sanchez

Il y a beaucoup de ressemblances entre Marseille et Lens

« Il y a beaucoup de ressemblances entre Marseille et Lens. C’est une équipe qui m’a plu dès le début de la saison avec des caractéristiques qui lui sont propres et qui me plaisent. Je m’attends à un match dur, exigeant sur le plan physique et de la concentration. On ne devra rien lâcher pendant 90 minutes pour prendre des points. On doit faire un match sérieux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (20/10/2022)