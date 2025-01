OM : Quel onze face au Stade Rennais ?

Pour son deuxième match de l’année 2025, les marseillais se déplacent à Rennes pour affronter le Stade Rennais de Jorge Sampaoli. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il ce samedi ?

L’OM a parfaitement entamé son année 2025 avec une large victoire 5-1 face au HAC, Roberto De Zerbi veut enchainer avec un déplacement face à une équipe en reconstruction. Jorge Sampaoli a annoncé la couleur en conférence de presse : « Ce que nous souhaitons, c’est un jeu de possession et de position et pour cela, j’ai besoin de joueurs stables. J’ai fait rentrer Seko, même s’il ne connaît pas encore notre jeu, pour sa grande énergie qui peut contaminer les autres. Après, il a beaucoup bougé, un peu trop. Mais on en a parlé. On a besoin de stabilité dans les positions et pour moi, sa meilleure, c’est dans la moitié de terrain adverse, dans ce qu’appellent la troisième et quatrième hauteur, plutôt que proche de notre but. »

Pour ce match, Roberto De Zerbi devra se passer des blessés de longue date, Carboni et Moumbagna, mais aussi surement d’Amine Harit et Pol Lirola, tout comme Geoffrey Kondogbia, touché au mollet gauche. Par contre, Hojbjerg, malade face au HAC, devrait faire son retour dans le onze.

Hojbjerg de retour, Cornelius ou Brassier ?

Rulli sera sauf surprise aligné dans les buts, avec une défense à trois probablement composée de Balerdi, Cornelius (ou Brassier) ainsi que de Murillo. Quentin Merlin sera très certainement le piston gauche tandis que Luis Henrique devrait occuper le même poste à droite. Højbjerg devrait retrouvé Rongier dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot qui sera sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit tandis que Maupay sera certainement une nouvelle fois à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius (ou Brassier), Merlin – Henrique – Hojbjerg, Rongier – Rabiot – Greenwood, Maupay