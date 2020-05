OM : Quelles dates pour le mercato ?

Si la France a décidé de mettre un terme à la saison en cours, les autres grands championnats européens pourraient bien reprendre dans les semaines à venir. Quid du mercato ? Quand le marché des transferts va-t-il officiellement débuter et se clôturer ? S’il n’y a encore rien d’officiel les dates initialement prévues pourraient étre inchangées.

« Je ne vois pas des raisons pour le mercato ne démarre pas comme inutilement prévu mi-juin et se termine comme tous les ans fin aout », expliquait récemment Didier Quillot, directeur général de la LFP.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, le président du syndicat des agents, Stéphane Canard est visiblement sur la même longueur d’onde

Garder les mêmes dates du mercato

S’il y avait eu une fin de championnat débordant sur Juillet et Septembre, il y avait un sens à poser cette question. Dès lors que là, la fin du championnat est actée, on est dans un calendrier quasi identique. Donc c’est cohérent de garder les mêmes dates du mercato. Si les autres championnats reprennent ? On verra à ce moment la. C’est une décision qui devra être prise au niveau européen et par la ligue. On s’adaptera à ce moment là. » Stéphane Canard – Source l’Equipe.