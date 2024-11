OM : Quelque chose est cassé pour Dugarry !

Christophe Dugarry, ancien champion du monde avec l’équipe de France en 1998, a récemment exprimé son mécontentement concernant la performance de l’OM face au PSG. Ce n’est pas la victoire face à Nantes qui va le réconcilier avec les joueurs de De Zerbi.

Lors de son passage sur le plateau de Rothen S’enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a exprimé une forte déception après la performance de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. L’ancien international a avoué être encore choqué par la défaite contre le PSG : « Je suis encore choqué de ce qui s’est passé contre le PSG. » Selon lui, le seul succès contre Nantes ne suffit pas à redresser la situation : « Il va me falloir beaucoup plus pour me réhabiliter », a-t-il ajouté. Bien qu’il reconnaisse des progrès lors de la victoire face à Nantes, Dugarry reste sceptique : « Je ne suis pas emballé. Je vais arrêter de m’enflammer. » Il souligne que, malgré la victoire, le niveau de l’OM reste insuffisant et attend encore beaucoup plus de l’équipe.

Ancien joueur de l’OM entre 1997 et 2000, Dugarry a également précisé qu’il ne se laisserait plus emporter par un excès d’optimisme. « Je suis parti avec beaucoup d’envie et d’ambition en début de saison, mais je m’attendais à mieux », a-t-il confié. Il reconnaît néanmoins qu’il ne faut pas tout rejeter du début de saison : « Il ne faut pas tout jeter, mais je pensais voir plus de consistance. » Dugarry insiste sur le fait que l’équipe est en reconstruction et qu’il reste de l’espoir, mais il attend de l’OM plus de régularité et de performances solides face aux grandes équipes.



Pour l’ex-international, l’Olympique de Marseille doit encore prouver qu’il peut rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Le véritable test viendra avec l’alignement de l’équipe-type et la gestion des grands rendez-vous. Dugarry reste confiant dans le potentiel de l’équipe, mais exige des résultats plus convaincants pour répondre à ses attentes élevées.