OM : Qui sortir entre Milik, Payet et Gerson ?

Jorge Sampaoli a bien du mal a trouvé un équilibre d’équipe quand il aligne Gerson, Payet et Milik. Car dans ce cas, le coach argentin se passe souvent des service d’un véritable ailier gauche. Alors s’il fallait en sortir un des trois ?

C’est la question que vous a posé FCMarseille via notre compte Twitter. Vous êtes une large majorité à vouloir mettre le brésilien Gerson sur le banc…



Notre journaliste Nicolas Filhol était plus lui pour faire souffler Payet qui est moins performant depuis plusieurs semaines…

Tu ne peux pas laisser un joueur qui va t’handicaper le collectif — Nico

Que faut-il faire avec le numéro 10 de l’Olympique de Marseille? Le laisser au repos et risquer de perdre des rencontres puisqu’il pèse beaucoup sur les matchs ou continuer à le faire jouer afin qu’il conserve le rythme et sorte un éclat de génie comme il en a l’habitude au risque de le blesser?

« Il faut qu’il sorte un des trois joueurs (Gerson, Milik ou Payet) et si je dois en sortir un, c’est Payet ! Parce que Payet est fatigué, il faut qu’il souffle et il commence à maronner. On voit que ça monte un peu ! Tu ne peux pas laisser un joueur qui va t’handicaper le collectif. Il a 34 ans avec 2 voire 3 matchs par semaine pour l’OM, ça commence à être dur ! Gerson peut avoir ce rôle, d’aller à côté de Milik pour presque devenir un second attaquant et faire la dernière passe. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille sur FCM (21/02/22)