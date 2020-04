OM : « Qu’un Payet ou qu’un Strootman laisse la totalité de son salaire ce serait logique »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Nicolas Filhol. Au programme les salaires des joueurs de football qui pourraient être prochainement gelés. Pour L’ancien olympien et consultant de Football Club de Marseille, ce serait tout à fait logique :

Retrouvez en images ci-dessous l’avis tranché de Jean Charles de Bono sur les négociations en cours autour de la baisse des salaires de joueurs de football.

les joueurs olympiens peuvent tenir deux trois mois sans salaire — JCDB

« Cela peut permettre aux autres salariés du club d’être payés, eux qui ont véritablement besoin d’argent. Je pense que les joueurs olympiens peuvent tenir deux trois mois sans salaire. Alors c’est clair qu’il faut faire une différence entre un Strootman et un Lucas Perrin par exemple. Il va falloir prendre cela en considération car un Lucas Perrin n’a pas un salaire énorme. On peut peut-être lui enlever seulement un pourcentage. Par contre, qu’un Payet ou qu’un Strootman laisse la totalité de son salaire ce serait plus logique. Ca ne leur manquera pas. Deux ou trois mois de salaire en moins cela ne les empêchera pas de vivre. Et tant mieux pour eux, ils ont mérité leur argent, ça aussi il faut le dire, mais aujourd’hui on est dans une situation extrêmement difficile avec cette crise sanitaire et cela ne devrait pas être un effort pour eux. Ce devrait être logique de leur part comme l’a d’ailleurs dit Rongier » Jean Charles de Bono – Source : Footballclubdemarseille.fr

